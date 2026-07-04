Муниципальное предприятие в Верховье накопило более 800 тысяч рублей долга за газ

Арбитражный суд региона удовлетворил иск ООО «Газпром межрегионгаз Орел».

Предметом спора стала задолженность за природный газ, поставленный в феврале 2026 года по трем договорам муниципальному казенному предприятию «Теплоснабжение поселка Верховье». Изначально сумма долга составляла более 2 млн рублей, однако в ходе судебного разбирательства ответчик частично погасил задолженность до 0,8 млн рублей.

Факт поставки газа подтвержден сводными актами и счетами-фактурами, подписанными сторонами без возражений. Ответчик не представил письменного отзыва и не оспорил наличие долга.

Поскольку предприятие является казенным, суд взыскал задолженность с основного должника — МКП «Теплоснабжение поселка Верховье», а при недостаточности его средств — в порядке субсидиарной ответственности с муниципального образования в лице администрации поселка Верховье.

Также с ответчиков в пользу взысканы судебные расходы по госпошлине в размере 86 733 рублей.

ИА “Орелград”