Объединенный муниципальный заказчик Орла не смог заплатить за хранение ценностей

4.7.2026 | 15:09 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

АО «Почта России» обратилось в суд.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск АО «Почта России» к МКУ «Объединенный муниципальный заказчик Орла» и управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла.

Предметом спора стал муниципальный контракт от 11 апреля 2025 года на предоставление складского помещения с ответственным хранением товарно-материальных ценностей. По условиям контракта «Почта России» оказывала услуги с апреля по сентябрь 2025 года на общую сумму около 1,15 млн рублей.

Заказчик — МКУ «ОМЗ г. Орла» — своевременно не оплатил оказанные услуги. В ходе судебного разбирательства основной долг был полностью погашен, поэтому истец уточнил требования, оставив только пени за просрочку.

Суд признал расчет обоснованным и взыскал с ответчиков 81 922 рубля за период с 18 июня по 2 декабря 2025 года. Поскольку ОМЗ является казенным учреждением, при недостаточности его денежных средств субсидиарную ответственность несет муниципальное образование «Город Орёл».

Также с ответчиков в пользу истца взысканы судебные расходы по госпошлине в размере 47 453 рублей.

Что конкретно хранилось на почте, в решении не указано. Но можно предположить, что это крупногабаритные украшения города. Например, с АО «Почта России» был заключен контракт на зимовку плавающего на Оке фонтана.

ИА “Орелград”


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