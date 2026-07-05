В Хотынце выставили на торги земельный участок под сельхознужды

В Орловской области стартовал электронный аукцион.

Администрация Хотынецкого района объявила электронный аукцион по продаже земельного участка в поселке Хотынец на улице Промышленной (кадастровый номер: 57:03:0040301:186). Площадь – 23 356 кв. м. Категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – выращивание зерновых и сельхозкультур. На территории установлены ограничения в связи с расположением вблизи магистральных трубопроводов и газораспределительных сетей, указано в документации в ГИС «Торги».

Начальная стоимость надела – 1,6 млн рублей. Шаг аукциона – 80 069 рублей (5% от начальной цены). Необходим задаток в размере 20% от начальной цены. Прием заявок на участие в торгах стартовал 2 июля. Участвовать могут как физические, так и юридические лица. Проведение аукциона запланировано на 17 июля.

ИА “Орелград”