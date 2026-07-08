«Амстердам» пытался накормить орловцев сомнительным маслом

8.7.2026 | 10:55 Закон и порядок, Новости

Продукцию с признаками фальсификации выявили в Орловской области в одном из гипермаркетов.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Это произошло в июне. Сотрудники Управления Россельхознадзора отобрали пробу и отправили её на исследование в испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Специалисты исследовали сливочное масло Milky Time жирностью 82,5%, произведённое ООО «Амстердам». Компания зарегистрирована в Курской области.

Выяснилось, что в состав продукта входят масла и жиры на растительной основе (Бета-ситостерин, Кампестерин и Стигмастерин), а также консервант – сорбиновая кислота.

Россельхознадзор признал декларацию о соответствии требованиям недействительной. Кроме того, информацию направили производителю, а также в торговую сеть — чтобы данное масло больше не попадало в продажу.

Всего за первую половину этого года ведомство признало недействительными 30 деклараций о соответствии требованиям. 18 из них оформлялись на молочную продукцию, 9 на мясную и 3 на рыбную.

ИА «Орелград»


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