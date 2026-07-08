Сын Клычкова набрал 100 баллов на ЕГЭ

Об этом рассказала супруга орловского губернатора.

Впечатляющего успеха добился Всеволод Андреевич. Валерия Клычкова упомянула об этом в интервью «Орловской правде».

«Всеволод в этом году окончил школу. Сдал ЕГЭ по истории на 100 баллов. Сейчас готовится к очным испытаниям для поступления в вуз», – рассказала она.

Также супруга Андрея Клычкова добавила, что Всеволод «много трудился для того, чтобы достичь такого результата».

Ранее стало известно, что выпускница школы №35 города Орла Арина Макарова добилась высшей «планки» на испытаниях по русскому языку, математике и информатике. Таким образом юная орловчанка набрала по 100 баллов три раза.

ИА «Орелград»