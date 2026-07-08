В Орле подняли плиты, чтобы спасти щенка

Для спасения четвероногого понадобилось вызвать МЧС.

Соответствующий вызов поступил в службу спасения накануне около 22 часов. В Орле на улице Матросова между бетонными плитами застрял щенок. В МЧС обратились местные жители. Спасатели подняли плиты и освободили животное.

Также похожий случай произошёл в Ливнах. Сегодня около четырёх часов утра в службу спасения обратились жители улицы Фрунзе. Собака застряла в металлическом заборе рядом с одним из домов.

На место выехали сотрудники 7-й пожарно-спасательной части. Они, используя инструмент, разрезали забор и решили проблему.

Всего за дежурные сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 9 раз.

ИА «Орелград»