Мценск ожидает зелёная ревизия

В городе утвердили порядок инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений.

Администрация Мценска утвердила порядок инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений на территории муниципального образования. Из документа следует, что инвентаризация проводится с целью получения достоверных данных о количестве и состоянии зеленых насаждений, установления их видового состава, возраста, диаметра деревьев, площади газонов и цветников. Эти сведения необходимы для ведения муниципального хозяйства, организации рационального использования территорий, эксплуатации и финансирования объектов озеленения, а также для своевременной регистрации происходящих изменений.

Учету подлежат все ландшафтно-архитектурные объекты общественного пользования в границах города, в том числе парки, сады, скверы, бульвары и другие озелененные территории. Исключение составляют зеленые насаждения, расположенные на особо охраняемых природных территориях местного значения. Инвентаризация проводится правообладателями земельных участков, а при их отсутствии – специально созданной комиссией за счет средств бюджета города. Работы включают в себя два этапа. На первом этапе устанавливаются площадь, границы и классификация объекта, а на втором этапе определяется качественное и количественное состояние зеленых насаждений.

Для проведения натурных работ разрешено привлекать специализированные организации, имеющие в штате кадастровых инженеров. По итогам инвентаризации на каждый объект составляется паспорт, содержащий инвентаризационный план территории, сведения о правообладателе, общей площади, количестве и видовом составе насаждений, их состоянии. Паспорт оформляется в двух экземплярах, на бумажном носителе и в электронном виде.

Правообладатели земельных участков обязаны вносить в паспорта сведения об изменениях, например, о посадках, вырубках и гибели растений, в срок не позднее 30 дней с момента их возникновения. Предусмотрена также внеплановая инвентаризация. Она проводится при регистрации сделок с земельными участками, переходе прав на них, в случае причинения вреда зеленым насаждениям противоправными действиями, а также при оформлении землеотвода под строительство.

Кстати, во Мценске уже создана комиссия по инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений. Ее возглавил начальник управления по муниципальному имуществу Эдуард Савушкин. В состав комиссии вошли представители управления имущественных отношений, комитета по архитектуре и градостроительству, отдела благоустройства и городской инфраструктуры, а также представитель АО «Коммунальщик».

Правообладателям земельных участков и комиссии предстоит провести инвентаризацию и паспортизацию зеленых насаждений в трехлетний срок с момента принятия постановления. Учет и хранение материалов инвентаризации возложены на управление по муниципальному имуществу, которое также будет вести реестр паспортов. На сегодняшний день в казне Мценска на сумму 5,179 миллиона рублей учтены газоны, кустарники, деревья и объекты озеленения, расположенные на различных общественных территориях.

Среди них имеются 68 кустов калины на улице Мира, семь туй западных и 24 куста можжевельника в сквере Танкистов, 91 красный дуб на «Мценской Версте», а также озеленение территории «умной спортивной площадки» в микрорайоне Коммаш. На балансе муниципальных учреждений находятся зеленые насаждения общей стоимостью 1,823 миллиона рублей. Это газоны и деревья в парке культуры и отдыха на улице Гагарина, в сквере Фета, озеленение на территории водозабора и в школах города.

ИА “Орелград”