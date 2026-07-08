В Орле жители улицы Горького жалуются на перебор с мусором

Одной площадкой пользуются жильцы пяти домов и сотрудники 14 юрлиц.

В редакцию «Орёлграда» обратилась женщина, проживающая на улице Максима Горького, 20. По её словам, быт жильцов дома серьёзно осложняет слишком востребованная площадка для сбора отходов.

Она располагается в самом центре города, между улицами Ленина и Брестской. Площадкой пользуются жильцы пяти домов, а также сотрудники 14 юридических лиц.

Такое скопление мусора в самом центре областной столицы не может не быть проблемой. Как рассказала орловчанка, 3 июня здесь произошёл пожар. Дополнительные сложности связаны с вывозом отходов.

Отметим, что подобная проблема является для Орла характерной. Если у здания не оборудована собственная территория для сбора отходов, то региональный оператор («УК «Зелёная роща»») определяет местом накопления мусора одну из соседних площадок, что приводит к перегрузкам.

ИА «Орелград»