Объем господдержки по программе долгосрочных сбережений в НПФ крупного банка вырос на 73,5%

За 2025 год объем софинансирования со стороны государства, поступивший на счета клиентов Негосударственного пенсионного фонда ВТБ, достиг 27 млрд рублей.

Это в 1,7 раза (или на 73,5%) больше, чем годом ранее. Всего государственную поддержку в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) получил 1 миллион клиентов фонда. Особенно заметен рост числа тех, кто получил максимальную сумму софинансирования (36 тысяч рублей в год) — их количество увеличилось на 64% и составило 607 тысяч человек.

Генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов отметил, что за два года клиентам фонда перечислено более 42 млрд рублей от государства, при этом их собственные взносы достигли 95 млрд рублей.

«Это говорит о росте доверия к накопительному инструменту с софинансированием – с каждым годом участников программы становится больше, а общий объем средств в системе долгосрочных сбережений превысил 1 трлн рублей», – отметил Андрей Осипов.

Проверить начисленную сумму господдержки клиенты могут в личном кабинете в разделе «Движение средств». Размер выплаты зависит от взносов, внесенных в 2025 году, и среднемесячного дохода участника по данным ФНС. Если участник пополняет несколько договоров ПДС, государственная сумма распределяется между ними пропорционально внесенным взносам.

Напомним, что указанная программа взяла старт в январе 2024 года. Это сберегательный продукт, который позволит получать гражданам дополнительный доход в будущем или создать финансовую «подушку безопасности», которую можно использовать на любые цели. Ранее пресс-служба правительства Орловской области сообщила, что с момента старта программы по июнь 2025 года ее участниками стали чуть более 39 тысяч орловцев, или 5,6 процента от общего числа жителей региона.

ИА “Орелград”