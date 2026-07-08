На Орловщине начинают верстать бюджет ТФОМС

Бюджет орловского ТФОМС на 2027 год сверстают по правилам.

Правительство Орловской области утвердило порядок составления проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Документ, подписанный губернатором Андреем Клычковым, фактически запускает процедуру и устанавливает сроки подготовки главного финансового документа Фонда на трехлетний период.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и областным законодательством, ТФОМС обязан ежегодно составлять проект бюджета, который затем согласовывается с департаментами здравоохранения и финансов и вносится на рассмотрение правительства области. Согласно установленному регламенту, департамент здравоохранения должен представить в ТФОМС прогнозные показатели по межбюджетным трансфертам на ОМС неработающего населения до 21 августа 2026 года.

Сам проект бюджета Фонда должен быть составлен до 4 сентября, а после согласования он будет представлен в правительство области. Произойти это должно до 11 сентября. Новый порядок разработан для своевременного и качественного планирования бюджета ТФОМС на предстоящий трехлетний период. Ранее региональный парламент заслушал и утвердил отчет об исполнении бюджета ТФОМС за 2025 год. Доходы составили 15,27 миллиарда рублей, расходы – 15,24 миллиарда рублей. Бюджет был исполнен с профицитом в размере 31,5 миллиона рублей.

Основным источником доходов уже много лет остаются межбюджетные трансферты из Федерального фонда ОМС. Они поступают в регион в качестве субвенции на финансовое обеспечение организации ОМС на территории Орловской области. В 2025 году эти доходы составили 15,015 миллиарда рублей, или 100 процентов плана. Налоговые и неналоговые доходы составили 39,7 миллиона рублей, из них 36,5 миллиона – это поступления от штрафов и санкций.

Расходы на выполнение территориальной программы ОМС в прошлом году были исполнены в размере 14,91 миллиарда рублей, или 98,1 процента к плану года. Из них 14,43 миллиарда было направлено на финансовое обеспечение организации ОМС на территории региона, 469,4 миллиона – на лечение орловцев за пределами области, 188,4 миллиона – на оплату лечения граждан из других регионов на территории Орловской области.

На мероприятия, финансируемые за счет средств нормированного страхового запаса, направлено 52,7 миллиона рублей: 31,4 миллиона – на дополнительное профессиональное образование медработников и приобретение и ремонт медоборудования, 21,3 миллиона – на софинансирование расходов на оплату труда врачей и среднего медперсонала. Расходы на содержание аппарата Фонда составили 85,4 миллиона рублей, или 0,6 процента от всех расходов. По состоянию на 1 января 2026 года остаток средств бюджета Фонда составил 331,9 миллиона рублей.

ИА “Орелград”