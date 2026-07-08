Сегодня в Орле стартовал Финал Кубка России по пляжному волейболу

8.7.2026 | 14:25 Новости, Спорт

Соревнования продлятся четыре дня.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Волейболисты состязаются на площади имени Ленина и на Центральном стадионе имени Ленина. Первая точка является основной. В центре Орла возведены временные трибуны, способные вместить до 1500 зрителей.

В состязаниях участвуют 64 пары спортсменов — включая членов национальной сборной. Соревнования проходят и среди мужчин, и среди женщин.

С 8 по 11 число состоятся групповые игры. Затем, тоже 11 июля, состоятся финальные матчи. В 15:15 и 16:30 — за третьи места, в 18:15 и 19:30 — за первые.

Ознакомиться с подробным расписанием можно по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»


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