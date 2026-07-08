Под Орлом брошенные скважины обрели хозяина

Для этого пришлось провести судебную процедуру.

Орловский районный суд признал право муниципальной собственности на шесть бесхозяйных скважин, расположенных на территории Орловского муниципального округа. Артезианские скважины в деревне Карпова, а также в селах Маслово, Троицкое, Ломовец, поселке Стрелецкий и деревне Паньково более года состояли на учете как бесхозяйные. На это обратила внимание администрация Орловского муниципального округа.

В своем иске она указала, что все шесть объектов недвижимости, то есть скважины, хоть и не имеют владельца, но используются для водоснабжения населения. Все они были построены в разное время. Так, самая старая из них была построена еще в 1960 году, а самая новая – в 1998 году, то есть уже во времена новой России. Глубина скважин варьируется от 45 до101 метра. Согласно документам, эти скважины не значатся в Реестре государственной собственности Орловской области, записей о них нет и в Реестре федерального имущества.

В феврале 2025 года они были приняты на учет Управлением Росреестра по Орловской области как бесхозяйные объекты недвижимого имущества. По закону, если в течение года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет никто не заявляет о своих правах на нее, орган местного самоуправления может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности. Именно это и сделала администрация округа. Суд, изучив материалы дела, установил, что все шесть скважин не имеют собственника, либо собственник неизвестен, либо он отказался от права собственности.

В течение более чем одного года, пока объекты стояли на учете, прав на них никто не заявил. А брошенными такие объекты быть не должны. Суд удовлетворил заявление администрации округа и признал за муниципальным образованием право собственности на все шесть скважин, которые теперь перестанут считаться бесхозяйными. Администрация округа получит теперь возможность официально и надлежащим образом содержать эти объекты, обеспечивать их ремонт и эксплуатацию, а значит, гарантировать жителям перечисленных выше населенных пунктов стабильное водоснабжение.

ИА “Орелград”