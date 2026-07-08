Орловскую школу обязали подровнять дорожки

Суд удовлетворил иск территориального отдела Роспотребнадзора.

Болховский районный суд удовлетворил иск территориального отдела Роспотребнадзора к МБОУ «Однолуцкая основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ивана Аверьянова» об устранении нарушений санитарного законодательства. Как пояснили в пресс-службе суда, пи проведении профилактического визита специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. В акте проверки они отметили, что покрытие дорожек на территории школы имело дефекты, а именно «не обеспечено ровное покрытие дорожек на территории общеобразовательной организации».

По мотивам профилактического визита школе было выдано предписание, однако к моменту обращения в суд оно так и не было исполнено. Суд счел требования контролирующего органа обоснованными и законными и возложил на школу обязанность в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу обеспечить ровное покрытие дорожек и привести их в соответствие с требованиями санитарных правил. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда надзорные органы через суд добиваются устранения нарушений, связанных с благоустройством территорий и безопасностью. Подобные судебные процессы в регионе проводятся довольно часто. Так, недавно Урицкая межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами в поселке Шаблыкино. На улице Комсомольской была оборудована контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, однако подъездной путь, отвечающий нормам, к ней почему-то проложить «забыли».

После внесенного прокуратурой представления администрация района обустроила дорогу к контейнерной площадке, сообщила пресс-служба прокуратуры Орловской области. Кроме того, на особом контроле надзорного ведомства находятся вопросы безопасности детских игровых и спортивных площадок. Ежегодные проверки с привлечением специалистов Управления Гостехнадзора выявляют факты ненадлежащего контроля за техническим состоянием оборудования, отсутствие регулярных осмотров и информации о правилах эксплуатации.

По данным прокуратуры региона, по итогам таких проверок прокурорами было внесено 44 представления, а в суды было направлено пять исковых заявлений. В результате прокурорского вмешательства в 2025 году и истекшем периоде 2026 года в соответствие с нормативными требованиями были приведены 103 детские игровые и спортивные площадки, а 22 площадки были созданы или оборудованы заново.

ИА “Орелград”