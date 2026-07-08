Завтра в Орловской области перекроют три железнодорожных переезда

Временные запреты вводятся в трёх муниципальных образованиях.

Причиной являются работы по ремонту железнодорожных путей, которые потребуют вскрытия настила. Уточняется, что вмешательство не терпит отлагательства.

9 июля с 8 до 14 часов в Урицком районе перекроют переезд «24 км автомобильной дороги «Нарышкино-Сосково» — Ясная Поляна – Ледно км 15+608 — км 15+630», но не полностью, а частично. Движение будет осуществляться по одной полосе «в реверсивном порядке».

В этот же день с 6 до 17 часов в Свердловском районе будет перекрыт переезд «413 км автомобильной дороги «Орел-Тамбов» — Хотетово — Гагаринка км 16+064 — км 16+090». Временной альтернативой станет переезд «422 км перегона Еропкино — Змиёвка».

С 9 июля (с 21 часа) до 10 июля (до 5 часов) во Мценском районе будет перекрыт переезд «361 км автомобильной дороги М-2 «Крым» — Клейменово — Башкатово км 0+649 — км 0+677». На этот период водителям предлагается заменить его переездом «354 км автодороги Отрадинское — Башкатово — Апальково».

Информацию сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

ИА «Орелград»