Подростковую преступность на Орловщине проверила КСП

Аудиторы усомнились в снижении уровня криминализации юных орловцев.

Контрольно-счетная палата Орловской области проанализировала расходы по региональной программе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Результаты проверки несколько удивили. Аудиторы пишут в своем отчете, что региональная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Орловской области на 2021-2025 годы» была утверждена с целью повышения эффективности системы профилактики. Однако, как установила КСП, плановые значения показателей по ряду позиций не менялись годами, не имея динамики к снижению.

Например, показатель «Удельный вес числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве совершенных преступлений» на 2020-2022 годы был установлен на уровне 2,9 процента, а на 2023-2025 годы – 2,8 процента. Показатель «Удельный вес числа несовершеннолетних, совершивших преступления, в общем количестве несовершеннолетних» оставался на уровне 0,12 процента и 0,11 процента соответственно. При этом реальная ситуация оказалась гораздо тревожнее.

В последнее время многие ведомства не раз отмечали, что в Орловской области регистрируется снижение уровня подростковой преступности. Об этом на днях говорилось и на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Оно прошло под председательством руководителя департамента региональной безопасности Трофима Шутько. Как сообщала пресс-служба губернатора, в мероприятии приняли участие представители органов государственной и муниципальной власти, правоохранительных органов и силовых структур.

По прозвучавшей там информации начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних УМВД России по Орловской области Алексея Пиняева, в регионе удалось сократить уровень подростковой преступности на 30,8 процента. На 40 процентов сократилось количество несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений. А удельный вес подростковой преступности снизился с 4,3 до 2,4 процента.

Однако, по данным КСП, за 2025 год число преступлений, совершенных несовершеннолетними, в Орловской области возросло с 99 до 209, то есть на 111,1 процента. Впрочем, аудиторы не оценивают саму статистику преступности и не ищут ее причин. Они всего лишь сопоставляют реальные цифры с теми показателями, которые были заложены в целевую программу. Сложившаяся ситуация, по мнению аудиторов, свидетельствует о недостатках планирования, разработки и реализации мероприятий указанной выше программы. «Соотношение базовых и плановых значений показателей не отвечают критериям результативности проводимых мероприятий», – заключает КСП.

ИА “Орелград”