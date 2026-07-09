На Орловщину ввезли около семи тонн подозрительных ягод

9.7.2026 | 12:45 Закон и порядок, Новости

Продукция поступила из Белоруссии.

Фото: ИА “Орелград” (иллюстративное)

7,35 тонны ягод прибыли в наш регион из дружественной республики в текущем месяце. Известно, что это малина (5,15 тонны) и клубника (2,2 тонны).

Как установило Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, ответственные лица не уведомили уполномоченные органы о ввозе ягод и не предъявили продукцию для фитосанитарного контроля. В связи с этим собственникам объявлены предостережения.

Уточняется, что по закону такие обязанности возлагаются на получателя подкарантинной продукции.

ИА «Орелград»


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