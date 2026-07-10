Эксперты предупредили орловцев о новых уловках «инвестиционных» мошенников

Схемы злоумышленников в сфере «выгодных» вложений претерпели изменения.

Специалисты ВТБ отмечают, если ранее основным инструментом обмана были классические финансовые пирамиды, то в этом году мошенники делают акцент на интересе россиян к инвестиционным сервисам, криптовалютам и международным финансовым инструментам.

Среди новых схем — знакомство с «консультантом» в мессенджерах или соцсетях. Он предлагает «проверенную» платформу, помогает с регистрацией и дает возможность вывести небольшую сумму якобы полученной прибыли, чтобы убедить жертву в надежности проекта. Однако после того как вложения становятся крупными, вывести деньги уже невозможно — мошенники начинают требовать оплаты налогов, комиссий и страховок, а после перевода исчезают.

Еще одна популярная уловка — использование зарубежных электронных кошельков. Жертву убеждают перевести туда сбережения для покупки криптовалюты или инвестиций, но на самом деле средства сразу же поступают к аферистам. Кроме того, при открытии такого кошелька злоумышленники запрашивают паспортные данные и фотографии, которые впоследствии используют в других мошеннических схемах.

Во всех случаях используются одни и те же приемы: обещания гарантированного дохода, психологическое давление, требования дополнительных платежей и переводов на личные или зарубежные счета.

Как отметил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности — вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев, инвестиционные предложения с гарантированной высокой доходностью и переводом за рубеж — это классическая схема социальной инженерии.

«Злоумышленники играют на доверии: возвращают небольшие “дивиденды”, а затем исчезают с крупными суммами. Требование перевести деньги на личные счета, криптовалютные или зарубежные электронные кошельки — повод отказаться от сделки и проверить информацию. Не переводите деньги по указанию незнакомцев, кем бы они ни представлялись», — предупредил Дмитрий Саранцев.

ВТБ рекомендует клиентам не принимать инвестиционных решений под давлением, не доверять случайным знакомым из интернета, проверять информацию о компаниях через официальные источники и ни в коем случае не передавать личные и финансовые данные третьим лицам. Важно помнить: ни один добросовестный участник финансового рынка не гарантирует высокую прибыль без риска.

ИА “Орелград”