В Орловской области появится ежегодный доклад о концессиях

Областные власти будут отчитываться о результатах контроля.

Правительство Орловской области утвердило порядок подготовки ежегодного доклада о результатах контроля за соблюдением условий концессионных соглашений, концедентом по которым выступает регион. Тем самым региональные власти исполняют требования федерального закона «О концессионных соглашениях» и регионального закона о реализации его отдельных положений. Новый документ устанавливает процедуру подготовки доклада, который будет ежегодно представляться губернатору.

Ответственным за подготовку доклада определен департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. Ведомство будет координировать работу других органов исполнительной власти, выступающих концедентами от имени региона, обобщать и анализировать предоставленные материалы, а также готовить итоговый проект документа. В докладе должна содержаться информация о реализуемых концессионных соглашениях, их общей стоимости, источниках финансирования, о соблюдении концессионерами условий соглашений и о имеющихся проблемных вопросах их реализации.

Согласно утвержденному порядку, уполномоченный орган должен направлять запросы в профильные ведомства не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Проект доклада необходимо представить губернатору не позднее 20 мая. При наличии замечаний на их корректировку отводится 5 рабочих дней. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора по планированию, экономике и финансам.

Согласно открытым данным, на начало 2025 года в Орловской области действовало 18 концессионных соглашений, причем все они были заключены в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Эти соглашения распределялись тогда так: 10 соглашений были заключены в отношении объектов теплоснабжения; четыре – в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения; четыре – в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения.

Их заключили в 12 муниципальных образованиях: в городе Орле, а также в Верховском, Дмитровском, Должанском, Знаменском, Хотынецком, Болховском, Шаблыкинском, Ливенском, Кромском, Урицком и Колпнянском районах. Однако стоит отметить, что в последние два года отдельные соглашения расторгались, например, в Колпнянском и Хотынецком районах из-за нарушений со стороны концессионеров. А в некоторых районах заключались новые соглашения. В отчет для губернатора, конечно, будут включены самые свежие данные местных властей.

ИА “Орелград”