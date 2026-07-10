Молодого орловца с острым инфарктом спасли врачи

10.7.2026 | 15:10 Медицина, Новости

Основное лечение не заняло продолжительного времени.

Фото: vk.ru/bsmpsemashko

Об интересном случае рассказали в Больнице имени Семашко.

По «Скорой помощи» в учреждение поступил 27-летний мужчина. Электрокардиограмма показывала острый инфаркт миокарда. Орловец почувствовал внезапную и острую боль в груди — ранее он не сталкивался с таким.

Была проведена коронарография. Она показала, что в коронарной артерии, которая и снабжает сердечную мышцу основным количеством кислорода, есть тромб. Его оперативно удалили. Кровоток на проблемном участке восстановили полностью.

Уже через 10 дней пациента выписали домой. Однако лечение будет продолжено, так как причиной инфаркта стали «долговременные» факторы — повышенное содержание холестерина в крови, а также наследственная предрасположенность к атеросклерозу.

Как пояснили в учреждении, ещё недавно заболевание лечилось только консервативным путём, причём пациентам требовалось до месяца строгого постельного режима. Прорыв стал возможен благодаря новым технологиям. Использование ангиографического комплекса (современной рентгеновской системы для диагностики и операций) позволяет не только ускорять лечение, но и минимизировать негативные последствия хирургических вмешательств, а в целом существенно снижать показатели смертности.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU