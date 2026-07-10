Молодого орловца с острым инфарктом спасли врачи

Основное лечение не заняло продолжительного времени.

Об интересном случае рассказали в Больнице имени Семашко.

По «Скорой помощи» в учреждение поступил 27-летний мужчина. Электрокардиограмма показывала острый инфаркт миокарда. Орловец почувствовал внезапную и острую боль в груди — ранее он не сталкивался с таким.

Была проведена коронарография. Она показала, что в коронарной артерии, которая и снабжает сердечную мышцу основным количеством кислорода, есть тромб. Его оперативно удалили. Кровоток на проблемном участке восстановили полностью.

Уже через 10 дней пациента выписали домой. Однако лечение будет продолжено, так как причиной инфаркта стали «долговременные» факторы — повышенное содержание холестерина в крови, а также наследственная предрасположенность к атеросклерозу.

Как пояснили в учреждении, ещё недавно заболевание лечилось только консервативным путём, причём пациентам требовалось до месяца строгого постельного режима. Прорыв стал возможен благодаря новым технологиям. Использование ангиографического комплекса (современной рентгеновской системы для диагностики и операций) позволяет не только ускорять лечение, но и минимизировать негативные последствия хирургических вмешательств, а в целом существенно снижать показатели смертности.

ИА «Орелград»