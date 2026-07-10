В Орле подрядчика засудили за 4000 рублей

Суд взыскал с него деньги за невыполненные работы при капремонте поликлиники.

Арбитражный суд Орловской области частично удовлетворил иск казенного учреждения «Орловский областной государственный заказчик» к ООО «Инвестиционно-Строительная компания «Добрый дом». Речь в процессе шла о взыскании штрафа, неосновательного обогащения и исполнении гарантийных обязательств. Из материалов дела следует, что в 2023 году между сторонами был заключен государственный контракт на капитальный ремонт поликлиники Должанской центральной районной больницы.

Общая цена контракта составила 41,3 миллиона рублей. В сентябре 2024 года контракт был расторгнут по соглашению сторон, а стоимость исполненных обязательств составила на тот момент 41,2 миллиона рублей. Вопросов не возникало до тех пор, пока не провела проверку Контрольно-счетная палата Орловской области. В 2025 году она установила, что подрядчик не выполнил работы по устройству продухов в подвальном помещении (отверстий для вентиляции) с установкой пластиковых решеток.

Между тем, эти работы были приняты и оплачены по актам. Стоимость невыполненных работ составила 4139,55 рубля. Эту сумму «Орелгосзаказчик» включил в состав своих исковых требований. И в суде ответчик признал эту часть иска. Но заказчик также требовал взыскать с подрядчика 43,4 тысячи рублей за завышение стоимости керамогранитных плит и 15,4 тысячи рублей за замену монолитного поликарбоната на сотовый при устройстве навеса. Однако суд отказал в этих требованиях, поскольку работы были приняты заказчиком без замечаний по актам, а соглашение о расторжении контракта подтверждало отсутствие взаимных претензий.

Кроме того, арбитраж в своем решении отметил, что акт проверки Контрольно-счетной палаты сам по себе не является безусловным основанием для взыскания средств, если не доказана недобросовестность подрядчика. Также суд отказал во взыскании штрафа в 5 тысяч рублей за непредоставление банковской гарантии, поскольку сумма штрафа не превышает 5 процентов от цены контракта, а значит, подлежит обязательному списанию в соответствии с постановлением правительства РФ от 2018 года. В ходе рассмотрения дела истец отказался от требований обязать подрядчика устранить дефекты покрытия пола, так как указанные недостатки были устранены добровольно. Производство в этой части иска было прекращено.

ИА “Орелград”