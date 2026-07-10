Облсуд отменил смягчение участи мошенницы

10.7.2026 | 14:40 Криминал, Новости

На этом настояла прокуратура.

Фото: vestiorel.ru (иллюстративное)

Областной суд отметил решение Кромского районного суда. Оно касалось женщины, осуждённой за мошенничество (по части 4 соответствующей 159 статьи УК).

Преступление совершалось группой лиц. С соучастников взыскали в пользу потерпевшего 8 миллионов рублей.

Известно, что женщине назначили наказание в виде реального лишения свободы. Через некоторое время райсуд, рассмотрев её ходатайство, принял решение заменить оставшийся срок на принудительные работы.

Однако этому воспротивилась прокуратура. Как пояснили в ведомстве, находясь в заключении, мошенница не прикладывала усилий к дальнейшему возмещению причинённого ущерба. Также суд не учёл некие данные о её личности.

В итоге вопрос ещё раз рассмотрели в облсуде. Послабление отменили. Осуждённая осталась в исправительном учреждении.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU