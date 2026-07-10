Облсуд отменил смягчение участи мошенницы

На этом настояла прокуратура.
Областной суд отметил решение Кромского районного суда. Оно касалось женщины, осуждённой за мошенничество (по части 4 соответствующей 159 статьи УК).
Преступление совершалось группой лиц. С соучастников взыскали в пользу потерпевшего 8 миллионов рублей.
Известно, что женщине назначили наказание в виде реального лишения свободы. Через некоторое время райсуд, рассмотрев её ходатайство, принял решение заменить оставшийся срок на принудительные работы.
Однако этому воспротивилась прокуратура. Как пояснили в ведомстве, находясь в заключении, мошенница не прикладывала усилий к дальнейшему возмещению причинённого ущерба. Также суд не учёл некие данные о её личности.
В итоге вопрос ещё раз рассмотрели в облсуде. Послабление отменили. Осуждённая осталась в исправительном учреждении.
ИА «Орелград»