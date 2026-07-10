Орловщину вновь признали самым курящим регионом России

Об этом сообщил Минздрав России по итогам июня текущего года.

Информация опубликована на портале Единой межведомственной информационно-статистической системы. Также в первую тройку вошли Еврейская Автономная Область и Республика Коми.

Отметим, что в статистику попали совершеннолетние граждане, которые, проходя диспансеризацию, заявили о своей вредной привычке.

В нашем регионе таких оказалось 60,49% (от числа всех диспансеризированных в июне). Это примерно соответствует показателям нескольких предыдущих месяцев. Однако в 2025 в декабре доля курящих орловцев, проходивших диспансеризацию, дошла даже до 90,83%.

ИА “Орелград”