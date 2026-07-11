На Орловщине братская могила обрела собственника

До последнего времени она считалась бесхозной.

Залегощенский районный суд удовлетворил заявление администрации района о признании права муниципальной собственности на братскую могилу советских воинов, погибших в 1943 году. Ранее данный объект был признан бесхозяйным, и в течение года после постановки на учет никто не заявил прав на него. Речь идет о сооружении «Братская могила воинов, погибших в 1943 году», расположенном в Моховском сельском поселении Залегощенского района.

Из материалов дела следует, что общая площадь этого захоронения составляет 64,4 квадратных метра. Еще в октябре 2023 года объект был поставлен на учет в Управлении Росреестра по Орловской области как бесхозяйный. В течение года, установленного законом для выявления возможных собственников, никто не заявил своих прав на это захоронение. Как-то так получилось, что объект не значится в реестре имущества Орловской области, а также в федеральной базе данных. Не нашлось сведений о зарегистрированных правах на него и в Бюро технической инвентаризации.

Администрация Залегощенского района обратилась в суд с заявлением о признании права муниципальной собственности на захоронение. В обоснование своих требований заявитель указал, что «отсутствие государственной регистрации права собственности может стать препятствием для реализации мер по сохранению воинского захоронения, а также для выделения бюджетных средств на его содержание и благоустройство». Это, в свою очередь, негативно сказывается на техническом состоянии памятного места.

Суд пришел к выводу, что захоронение действительно является бесхозяйным. Официально у него нет собственника, правообладатель не установлен. Ограничений или обременений в отношении него не зарегистрировано. Поскольку со дня постановки на учет прошло уже более года, руководствуясь статьями 225 и 293 Гражданского кодекса РФ, суд удовлетворил заявление администрации. За муниципальным образованием «Залегощенский район» признано право собственности на братскую могилу воинов, погибших в 1943 году. Это позволит местным властям обеспечить надлежащий уход за захоронением, проводить необходимые ремонтные работы и сохранять память о погибших защитниках Отечества.

ИА “Орелград”