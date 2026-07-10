В Ливнах осудили сразу семерых хулиганов

10.7.2026 | 16:27 Важное, Криминал, Новости

Возраст осуждённых колеблется от 16 до 70 лет.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Все они являются родственниками и знакомыми.

Как рассказали в Ливенском районном суде, серия преступлений произошла в 2025 году в январе. “Подсудимые совершили три нападения… группой лиц с применением насилия. В результате группового избиения потерпевшие получили телесные повреждения”, – указали в пресс-службе райсуда.

Установлено, что при одном из нападений использовалось оружие. Кроме того, один из подсудимых умышленно причинил здоровью потерпевшего вред средней степени тяжести.

Интересно, что нападавшие не признали свою вину.

В итоге их приговорили к реальным срокам заключения – от 3 до 4 лет. Единственным исключением стал несовершеннолений нападавший, которому дали 2,5 года условно с аналогичным испытательным сроком. Также на юношу возложили ряд дополнительных обязанностей.

Пока что приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

ИА “Орелград”


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