В Ливнах осудили сразу семерых хулиганов

Возраст осуждённых колеблется от 16 до 70 лет.

Все они являются родственниками и знакомыми.

Как рассказали в Ливенском районном суде, серия преступлений произошла в 2025 году в январе. “Подсудимые совершили три нападения… группой лиц с применением насилия. В результате группового избиения потерпевшие получили телесные повреждения”, – указали в пресс-службе райсуда.

Установлено, что при одном из нападений использовалось оружие. Кроме того, один из подсудимых умышленно причинил здоровью потерпевшего вред средней степени тяжести.

Интересно, что нападавшие не признали свою вину.

В итоге их приговорили к реальным срокам заключения – от 3 до 4 лет. Единственным исключением стал несовершеннолений нападавший, которому дали 2,5 года условно с аналогичным испытательным сроком. Также на юношу возложили ряд дополнительных обязанностей.

Пока что приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

ИА “Орелград”