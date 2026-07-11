Администрации Орловского округа придется заплатить за обманутые ожидания

11.7.2026 | 15:15 Закон и порядок, Новости

Суд частично взыскал с чиновников убытки за незаконное формирование участка.

ИА “Орелград”

Орловский районный суд рассмотрел иск местной жительницы  к администрации Орловского муниципального округа о взыскании убытков, причиненных в результате незаконных действий чиновников при формировании земельного участка.

Как установлено в суде, женщина участвовала в аукционе, заключила договор аренды, а затем выкупила земельный участок, на котором возвела нежилое строение. Однако позже вступившими в законную силу судебными актами действия администрации по выделу этого участка были признаны незаконными, а сама постройка — самовольной и подлежащей сносу.

Истица потребовала возместить затраты.

Суд частично удовлетворил иск. Взысканию с администрации подлежат:  стоимость затрат на строительство (за вычетом демонтажа и годных остатков); сумма, уплаченная за выкуп участка по договору купли-продажи;  расходы на подключение электричества. Общая сумма превысила 413 рублей. Кроме того, на эту сумму будут начисляться проценты со дня вступления решения в законную силу до фактической оплаты.

ИА “Орелград”


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