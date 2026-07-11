Орловец смог вернуть продавцу кривой участок

Орловский районный суд расторг договор из-за изменения границ.

Спор возник по поводу участка в селе Звягинки. В июне 2023 года истец приобрел у ответчика участок площадью 2 тысячи квадратных метров за 205 тысяч рублей. При покупке участок имел квадратную форму, что было важно для покупателя, планировавшего строить на нем дом.

Однако после приобретения участка новый владелец стал участником судебного разбирательства по иску соседки. Вступившим в законную силу решением суда результаты межевания обоих участков были признаны недействительными, границы установлены заново. В результате площадь и конфигурация участка изменились — он превратился в узкий прямоугольник.

Истец обратился к продавцу с претензией о расторжении договора, но ответа не получил, после чего подал иск в суд. Суд пришел к выводу, что изменение местоположения границ, конфигурации и уменьшение площади участка являются существенным изменением обстоятельств, которое нарушает баланс интересов сторон. Покупатель не мог разумно предвидеть такое развитие событий, а сохранение договора в новых условиях лишает его того, на что он рассчитывал при покупке.

В итоге суд расторг договор купли-продажи и взыскал с продавца в пользу покупателя 205 тысяч рублей, уплаченных за участок, а также 10 320 рублей в счет возмещения госпошлины. В удовлетворении требований о компенсации морального вреда было отказано, поскольку спор носит имущественный характер.

Решение может быть обжаловано в Орловском областном суде в течение месяца.

ИА “Орелград”