Суд обязал орловского предпринимателя убрать иностранные слова с вывески

При наличии аналога на русском языке.

Советский районный суд города Орла удовлетворил иск Роспотребнадзора к индивидуальному предпринимателю, который торгует в вестибюле московского метро.

В ходе проверки, проведенной в апреле 2026 года, сотрудники Территориального отдела Роспотребнадзора по ЮЗАО Москвы обнаружили, что на вывеске торговой точки используются иностранные слова и выражения при наличии аналогов на русском языке. Это является нарушением статьи 10.1 Закона «О защите прав потребителей», которая с 1 марта 2026 года ужесточила требования к использованию иностранных слов в публичной информации.

Предпринимателю выдали рекомендации и предостережение, однако он не сообщил об устранении нарушений. В связи с этим Роспотребнадзор обратился в суд.

Суд признал действия ИП противоправными в отношении неопределенного круга лиц и обязал его в течение десяти дней с момента вступления решения в силу привести вывеску в соответствие с законом — убрать иностранные слова, у которых есть русские аналоги. Также суд обязал предпринимателя после вступления решения суда в законную силу довести его до сведения потребителей, путем размещения в средствах массовой информации, а в случае неисполнения — Роспотребнадзор сможет сделать это за свой счет и взыскать расходы с нарушителя.

Кроме того, с предпринимателя взыскана государственная пошлина в размере 60 тысяч рублей в доход бюджета Орла. Решение вынесено в заочной форме, так как ответчик не явился в суд.

ИА “Орелград”