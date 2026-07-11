Орловцам напомнили правила хранения оружия в сезон отпусков

С напоминанием к жителям региона обратилась Росгвардия по Орловской области.

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области обратились к владельцам гражданского оружия с напоминанием о правилах его хранения, ношения и транспортировки. Правоохранители подчеркивают, что каждый владелец оружия обязан обеспечить условия для его сохранности не только по месту регистрации, но и по месту временного пребывания. При ношении оружия при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также разрешительные документы на оружие.

Особое внимание росгвардейцы уделили ситуации, когда владелец уезжает в отпуск. Оружие и боеприпасы должны быть размещены в сейфе, ключи необходимо забрать с собой, а сам сейф, чтобы не украли его и оружие, следует дополнительно закрепить. Также гражданам напомнили о правилах транспортировки оружия. Оно всегда должно находиться под присмотром владельца, оставлять его в транспортных средствах на стоянках, парковках и обочинах дорог категорически запрещено. При длительной остановке в гостинице допускается воспользоваться услугой предоставления личного сейфа.

За нарушение правил оборота гражданского оружия предусмотрена административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. Сотрудники Росгвардии также напомнили владельцам оружия о мерах безопасности при его хранении в доме, где есть дети. Они подчеркнули, что каждый родитель должен ответственно оценивать необходимость покупки оружия, а также свои возможности по обеспечению его безопасности. С детьми же надо проводить воспитательную работу, чтобы «минимизировать их тягу к запретным предметам, используя наглядные примеры, понятные даже самым маленьким».

Кстати, на днях показательным примером правильного поведения с оружием стала жительница Ливенского района. Как сообщили в Управлении Росгвардии, она обратилась в местное отделение лицензионно-разрешительной работы с заявлением о добровольной сдаче незарегистрированного оружия. Силовикам женщина рассказала, что ружье она нашла во время уборки на чердаке в доме своих родителей. Находка ее удивила, поскольку никому из ближайших родственников это оружие не принадлежит, а охотников в семье никогда не было.

Предположительно, ружье могло принадлежать давнему знакомому семьи, который когда-то гостил в доме. Росгвардейцы приняли у гражданки ружье и передали его в региональное УМВД для проведения необходимых проверок. После завершения оформления будет принято решение о выплате женщине денежного вознаграждения. В силовом ведомстве напомнили, что сдача незарегистрированного оружия на возмездной основе освобождает от уголовной ответственности и способствует обеспечению безопасности граждан и правопорядка в обществе.

ИА “Орелград”