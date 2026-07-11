В Ливенском районе обновили правила приватизации

Здесь разрешили продавать муниципальное имущество по минимальной цене.

Ливенский районный Совет народных депутатов утвердил порядок заключения договора купли-продажи муниципального имущества при проведении продажи по минимально допустимой цене. Документ был принят на заседании райсовета. Он определяет процедуру заключения договора купли-продажи муниципального имущества в тех случаях, когда торги по приватизации не состоялись или покупатель уклонился от подписания договора. Это важный механизм, позволяющий завершить сделку даже в сложных ситуациях, когда стандартная процедура продажи не дала результата.

Согласно документу, договор с покупателем заключается в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи по минимально допустимой цене. Ответственным за заключение договора определено управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района. Также порядок устанавливает процедуру для случаев, когда покупатель признан уклонившимся от заключения договора. В этой ситуации договор может быть заключен с лицом, подавшим предпоследнее предложение о цене. Это позволит не объявлять торги заново, а оперативно завершить сделку.

Словом, принятый депутатским корпусом порядок призван упростить и ускорить процедуру приватизации муниципального имущества, создать четкий правовой механизм для завершения сделок даже в нестандартных ситуациях, когда основной покупатель не выполнил свои обязательства. К слову, по данным на начало 2026 года в реестре муниципального имущества Ливенского района значилось 7972 объектов, в том числе 1351 объект недвижимого имущества и 6621 объект движимого имущества.

По состоянию на 1 января 2026 года в реестре муниципального имущества также было учтено 282 жилых помещения, предоставленных по договорам социального найма. Кстати, в прошлом году пять жилых помещений в Ливенском районе были приватизированы. Кроме того, в 2025 году местные власти заключили с юридическими и физическими лицами 31 договор купли-продажи земельных участков общей площадью 341 га на общую сумму 4,37 миллиона рублей. В 2026 году работа по приватизации и продаже муниципального имущества продолжается.

ИА “Орелград”