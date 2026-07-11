Прокурором Советского района Орла назначен Антон Сиротинин

11.7.2026 | 11:12 Важное, Новости, Общество

Накануне состоялось официальное представление коллективу.

Фото: прокуратура Орловской области

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин представил нового руководителя коллективу прокуратуры Советского района и руководителям поднадзорных органов. Им стал Антон Сиротинин.

С 2014 года он служит в органах прокуратуры области. В разное время занимал должности помощника Мценского межрайонного прокурора, прокурора Железнодорожного и Северного районов Орла, прокурора отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства, заместителя Мценского межрайонного прокурора, прокурора Свердловского района. С июня 2023 года возглавлял прокуратуру Железнодорожного района.

За время службы Сиротинин прошел все участки прокурорского надзора, зарекомендовав себя квалифицированным работником, принципиальным и требовательным руководителем, отметили в ведомстве.

ИА “Орелград”


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