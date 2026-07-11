На сохранение истории Мценского района выделят 109 тысяч

Обновлена программа «Развитие архивного дела во Мценском районе».

Администрация Мценского района утвердила обновленную муниципальную программу развития архивного дела, которая взяла старт в прошлом году. Ее действие рассчитано по 2028 год включительно. Глава района Екатерина Ерохина своим постановлением утвердила основные направления работы муниципального архива и объемы финансирования на ближайшие годы. Общий объем средств из районного бюджета на реализацию программы составит 108,8 тысячи рублей. В 2025 году на реализацию было заложено 32 тысячи рублей, в 2026-м – 28,8 тысячи, в 2027-м и 2028-м – по 24 тысячи рублей.

Суммы небольшие, но, вероятно, больше пока и не требуется. Так, 81,6 тысячи рублей предназначены на обеспечение сохранности архивных документов, включая охрану зданий архива. Еще 27,2 тысячи рублей делегированы на обслуживание пожарно-охранной сигнализации. Остальные мероприятия по комплектованию архива и использованию документов не требуют дополнительного финансирования из бюджета.

Фонд муниципального архива Мценского района содержит документы, отражающие историю развития района и города Мценска, управленческую документацию организаций и предприятий разных форм собственности, а также фотодокументы. Ежегодно архив выдает более 500 справок о подтверждении трудовой деятельности, правоустанавливающих документах на собственность и других социально значимых сведений. Количество запросов стабильно держится на уровне 525-550 в год.

В рамках программы планируется обеспечить сохранность документального фонда, пополнить архив документами, имеющими историческое и культурное значение, а также продолжить внедрение автоматизированной системы учета архивных документов в программном комплексе «Архивный фонд». В результате реализации программы повысится доступность архивной информации для граждан и организаций, считают местные власти.

По данным авторов программы, в настоящее время муниципальный архив занимает помещения в двух разных зданиях Мценска – на улице Карла Маркса и на улице Болховской. Документы, находящиеся в муниципальной собственности, хранятся в архиве постоянно. Сама программа носит межведомственный характер, а к ее реализации привлекаются организации, которые фактически и являются «источниками комплектования архива».

ИА “Орелград”