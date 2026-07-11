Запущен всероссийский сбор подписей за реальную помощь семьям

Цель кампании — донести до главы государства просьбы миллионов.

Партия ЛДПР объявила о старте масштабной подписной кампании в поддержку обращения к президенту России о пересмотре государственной семейной политике. Партийцы намерены собрать миллион подписей граждан по всей стране. К ним поступает множество жалоб от семей, которые не могут решить жилищный вопрос, сталкиваются с бюрократическими препятствиями при получении пособий и вынуждены экономить на самом необходимом. Существующая система поддержки, по мнению партии, остается формальной и не закрывает реальные потребности людей.

Первый заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР по подготовке федеральной избирательной кампании, руководитель Федерального избирательного штаба ЛДПР Мария Воропаева заявила, что цель кампании — донести до главы государства просьбы миллионов семей, уставших от пустых обещаний.

Среди предлагаемых мер: «народная ипотека» под 3%, отмена формальных критериев при назначении пособий и выплата зарплаты родителям, воспитывающим детей и не имеющим возможности работать. Представители ЛДПР намерены встречаться с людьми по всей стране, фиксировать каждую историю, чтобы голос каждого был услышан и учтен.

В преддверии старта кампании, 8 июля, в День семьи, любви и верности, активисты ЛДПР провели одиночные пикеты в регионах, чтобы напомнить: миллионам семей сегодня нужна не разовая риторика, а реальная государственная политика, доступная каждому родителю и ребенку вне зависимости от места жительства и достатка. Партия призывает граждан присоединиться к сбору подписей.

ИА “Орелград”