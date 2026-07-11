Суд обязал банк снять арест со счета орловчанки и выплатить ей компенсацию

Советский районный суд города Орла частично удовлетворил иск к ПАО «Банк ПСБ».

Как установлено в суде, в ноябре 2023 года судебный пристав-исполнитель наложил арест на счет женщины в рамках исполнительного производства о взыскании коммунальной задолженности. Однако через несколько дней пристав вынес постановление о снятии ареста и отмене мер по обращению взыскания на денежные средства, а исполнительное производство было окончено в связи с фактическим исполнением.

Впоследствии банк, правопреемником которого стал ПАО «Банк ПСБ», изменил номер счета истца, но арест на денежные средства так и не снял. В декабре 2025 года женщина самостоятельно направила в банк заверенные копии постановлений судебного пристава о снятии ареста, однако получила отказ. Банк сослался на то, что постановления должны быть предъявлены непосредственно судебным приставом, а не самим клиентом. Суд не согласился с этой позицией.

Начальник Советского РОСП г. Орла пояснила, что должник или взыскатель вправе самостоятельно передавать постановления в кредитную организацию, и никаких дополнительных поручений от пристава не требуется. При сомнениях в подлинности документов банк мог проверить их через межведомственное взаимодействие, однако этого не сделал.

Суд признал действия банка незаконными и обязал ПАО «Банк ПСБ» снять арест со счета истца. Кроме того, с банка в пользу женщины взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 5 декабря 2025 года по 15 мая 2026 года в размере 3 158 рублей, а также проценты, начисляемые до момента фактического снятия ареста. Компенсация морального вреда составила 10 000 рублей.

Также с банка в доход бюджета Орла взыскана государственная пошлина в размере 7 000 рублей.

ИА “Орелград”