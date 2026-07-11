Суд оштрафовал ЧОО за охрану школы без нужной лицензии

Административное дело на частную охрану завели сотрудники Росгвардии.

Арбитражный суд Орловской области привлек к административной ответственности частную охранную организацию за проведение охранной деятельности без специального разрешения, которое является обязательным для объектов с повышенными требованиями к антитеррористической защищенности. Поводом для разбирательства стала внеплановая проверка Управления Росгвардии по Орловской области, проведенная в апреле 2026 года в средней общеобразовательной школе № 50 на улице Картукова в Орле.

В ходе визита сотрудники ведомства установили, что контракты на оказание охранных услуг были заключены школой с организацией в феврале-апреле 2026 года. Согласно паспорту безопасности, утвержденному в декабре 2024 года, зданию школы присвоена вторая категория опасности, что требует выполнения дополнительных мероприятий по антитеррористической защите. Однако в лицензии ЧОО, выданной Росгвардией в марте 2025 года, нет разрешения на охрану объектов с обязательными требованиями к антитеррористической защищенности.

Поэтому сотрудники силового ведомства пришли к выводу, что охранная организация фактически оказывала услуги, не предусмотренные ее лицензией. А это является нарушением Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности». По факту выявленных нарушений сотрудники Росгвардии составили акт проверки и протокол об административном правонарушении, а также выдали предписание об устранении нарушений.

В судебном заседании представители охранной организации признали вину в совершенном правонарушении. Суд, исследовав все материалы дела, пришел к выводу, что вина организации полностью доказана. ЧОО, являясь профессиональным участником рынка охранных услуг, должно было знать о запрете на работу на объектах с особыми требованиями без соответствующей лицензии, посчитал суд и отклонил доводы ответчика о малозначительности правонарушения.

В решении арбитража указано, что допущенное нарушение создает угрозу жизни и здоровью детей и персонала школы, а освобождение от ответственности в данном случае нивелировало бы принцип неотвратимости наказания. Назначенный судом штраф в размере 40 тысяч рублей является минимальным в рамках санкции части 2 статьи 14.1 КоАП РФ. Кстати, закон позволяет уплатить половину суммы в течение двадцати дней со дня вынесения постановления, то есть ЧОО своей оперативностью может скостить себе штраф до 20 тысяч рублей. Но оно также может обжаловать само судебное решение в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”