«Газпромбанк» не смог доказать, что орловец обогатился из-за ошибки сотрудника

В Орле суд признал законным решение финансового уполномоченного о взыскании недополученных процентов по вкладу.

Железнодорожный районный суд Орла отказал АО «Газпромбанк» в отмене решения финансового уполномоченного, который частично удовлетворил требования клиента. Банк пытался оспорить взыскание 5 283 рублей недополученных процентов по срочному вкладу.

Как установлено в суде, гражданин заключил с банком договор срочного вклада «Новые деньги» на сумму 1,4 млн рублей под 19,6–20,6% годовых сроком на 181 день. Однако сотрудник банка ошибочно сообщил клиенту, что срок вклада истек, и предложил закрыть его с выплатой процентов. Полагаясь на эту информацию, мужчина подписал распоряжение о досрочном расторжении договора. Вместо причитающихся 136 610 рублей ему выплатили лишь 66 рублей 74 копейки по ставке «до востребования» (0,01% годовых).

В тот же день клиент открыл новый вклад на ту же сумму, но уже под 15% годовых, что значительно ниже первоначальной ставки.

После того как ошибка вскрылась, банк добровольно доначислил 131 260 рублей, однако потребитель посчитал сумму заниженной и обратился к финансовому уполномоченному. Решением Службы были взысканы денежные средства в размере 5 283 рубля — разницу между процентами за полный срок вклада и уже выплаченной суммой.

Обратившись в суд с иском, банк настаивал, что клиент сам подписал распоряжение о закрытии вклада, а также что он «обогатится», получив проценты по старому и новому вкладам одновременно. Однако суд отклонил эти доводы, указав, что клиент действовал на основе ложной информации сотрудника банка, а перезаключение договора на менее выгодных условиях не может считаться его обогащением.

Суд подтвердил, что сотрудник банка ввел клиента в заблуждение, в результате чего тот лишился возможности получить проценты по первоначальному договору. Взысканная финансовым уполномоченным сумма является убытками потребителя, а не неосновательным обогащением.

Решение финансового уполномоченного оставлено в силе, требования банка отклонены.

ИА “Орелград”