Суд обязал орловца вернуть ошибочно полученный налоговый вычет

Гражданин незаконно получил инвестиционный вычет.

Железнодорожный районный суд Орла удовлетворил иск УФНС России по Орловской области к мужчине о взыскании неосновательного обогащения.

Как установлено в суде, гражданин представил уточненную налоговую декларацию, заявив инвестиционный вычет в сумме 52 000 рублей на основании договора об открытии индивидуального инвестиционного счета (ИИС) в ПАО «Сбербанк России». Налоговый орган перечислил на счет налогоплательщика 67 602 рубля.

Однако в ходе контрольных мероприятий выяснилось, что в течение срока действия договора по новому ИИС у мужчины действовал и другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый в другом банке. Это является прямым нарушением условий предоставления инвестиционного налогового вычета, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 219.1 НК РФ.

Налоговая инспекция направила гражданину письмо с требованием представить уточненную декларацию и вернуть неправомерно полученные деньги, но тот проигнорировал обращение.

В судебное заседание мужчина также не явился, возражений не представил.

Суд признал требования обоснованными и взыскал с ответчика в доход федерального бюджета неосновательное обогащение в размере 52 000 рублей, а также государственную пошлину в доход муниципального образования «Город Орел» — 4 000 рублей.

ИА “Орелград”