Орловчанка потеряла сон и здоровье из-за фонаря соседей

Ливенский районный суд Орловской области рассмотрел иск о праве на комфортный отдых.

Причиной обращения стали уличные фонари на доме соседки, которые, по мнению истицы, нарушали ее право на комфортный сон. Здания находятся на одной из улиц Ливен. Женщина пожаловалась, что фонарь уличного освещения на фасаде соседнего дома включается ночью и светит прямо в окна ее спальни и гостиной, из-за чего она не может нормально отдыхать.

В ходе разбирательства была проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза. Первые замеры, сделанные в феврале 2026 года, показали превышение допустимого уровня вертикальной освещенности на окнах жилого дома истицы. Однако в мае 2026 года специалисты провели повторные измерения — на этот раз значения соответствовали нормам СанПиН. Выяснилось, что ответчица самостоятельно переустановила фонарь, устранив нарушения еще до вынесения решения.

Суд учел, что права восстановлены в добровольном порядке, и отказал в удовлетворении иска.

ИА “Орелград”