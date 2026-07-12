«Орел Нобель-Агро» посадил сою и пшеницу на чужой земле

Арбитражный суд взыскал с агрокомпании 1,4 млн рублей за незаконное использование чужих полей.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск главы крестьянского хозяйства Сагаева Мусы Сайхановича к акционерному обществу «Орел Нобель-Агро» о взыскании неосновательного обогащения.

Как установлено в ходе разбирательства, истец является собственником земельного участка площадью 16,6 га (кадастровый номер 57:13:0030201:381) и арендатором смежного участка площадью 8,3 га (кадастровый номер 57:13:0000000:711) в Новосильском районе. Права на оба участка зарегистрированы в 2022 году.

В 2024–2025 годах АО «Орел Нобель-Агро» без законных оснований использовало эти земли для посева и сбора урожая сои и озимой пшеницы. Факт обработки полей подтвержден актом обследования с участием представителей администрации района и агронома ответчика, а также показаниями свидетелей.

Компания утверждала, что пользуется участком по договору аренды с администрацией Новосильского района, однако суд установил, что границы арендуемого земельного участка (кадастровый номер 57:13:0030201:2) не были определены в установленном порядке, а права истца на спорные земли были зарегистрированы ранее. Более того, о наложении границ АО «Орел Нобель-Агро» стало известно еще несколько лет назад.

Суд отклонил доводы ответчика о необходимости расчета неосновательного обогащения исходя из «полезной» площади (15,6 га вместо 24,9 га), поскольку оба участка по данным кадастровой карты полностью являются пашней. Представленный ответчиком контррасчет на 47,7 тыс. рублей признан необоснованным.

Сумма неосновательного обогащения рассчитана истцом на основе данных Росстата о средней урожайности и ценах реализации в Новосильском районе, а также отчетности самого ответчика о затратах на производство. Эта методика признана судом допустимой, а арифметика расчетов ответчиком не оспорена.

В удовлетворении требования о взыскании процентов за пользование чужими средствами суд отказал, разъяснив истцу право на обращение с самостоятельным иском.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

ИА “Орелград”