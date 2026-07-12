Орловцы отсудили деньги за плесневый дом

Суд обязал продавца возместить покупателям расходы на устранение скрытых недостатков.

Ливенский районный суд Орловской области частично удовлетворил иск семейной четы к мужчине о возмещении расходов на устранение недостатков приобретенного жилого дома.

Семья купила одноэтажный жилой дом и земельный участок в Орловском муниципальном округе. В договоре было указано, что дом передается в пригодном для проживания состоянии. Однако в ходе эксплуатации выявились недостатки: в комнатах отслоились обои, в санузле — плитка, вздулся и потрескался ламинат, появилась черная плесень.

Новые владельцы заказали независимую экспертизу, которая подтвердила многочисленные нарушения строительных норм при возведении дома, а также установила несоответствие кровли и мощения. Покупатели обратились в суд.

В ходе разбирательства была назначена строительно-техническая экспертиза. Она подтвердила, что плесень на стенах образовалась из-за несоответствия цокольной части дома теплотехническим требованиям — это скрытый дефект, который невозможно выявить при визуальном осмотре без специального оборудования. Остальные недостатки (отслоение обоев и плитки, вздутие ламината, просадка брусчатки) являются видимыми и могли быть обнаружены покупателями самостоятельно.

Суд пришел к выводу, что за устранение скрытых недостатков отвечает продавец, и взыскал него 311 985 рублей — стоимость работ по утеплению цоколя и замене обоев, а также 5 323,89 рубля в счет возврата госпошлины.

ИА “Орелград”