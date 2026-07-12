Признан недействительным кредитный договор, заключенный инвалидом под влиянием мошенников

Ливенский районный суд Орловской области удовлетворил иск к ПАО «Сбербанк России».

Интересы мужчины, являющегося инвалидом представляла прокуратура. Гражданин под влиянием обмана со стороны неизвестных лиц оформил через мобильное приложение кредит. В день получения все денежные средства были переведены на счет третьего лица. Сам орловец, по его словам, не осознавал, что оформляет кредит, и действовал “под диктовку”.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), мужчина признан потерпевшим. Проведенная судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что на момент совершения сделки он не мог понимать значение своих действий и руководить ими из-за диагноза, а также обладал повышенной внушаемостью.

Суд пришел к выводу, что кредитный договор был заключен в отсутствие действительного волеизъявления заемщика, а банк, в свою очередь, не проявил должной осмотрительности при дистанционном оформлении.

Суд взыскал с ПАО «Сбербанк России» в пользу мужчины все уплаченные им по кредиту денежные средства. В требовании о компенсации морального вреда было отказано, так как вред причинен не действиями банка, а третьими лицами.

С банка также взыскана государственная пошлина в доход бюджета города Ливны в размере 7 000 рублей.

ИА “Орелград”