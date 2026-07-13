Экс-капитан орловской команды КВН осужден за мошенничество в особо крупном размере

Он незаконно подзаработал на фестивале «Голосящий КИВИН».

Заводской районный суд Орла вынес приговор в отношении бывшего руководителя и капитана команды КВН «Такая история», признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Суд установил, что в 2021 году после участия команды в фестивале «Голосящий КИВИН» подсудимый сообщил ректору ОГУ им. Тургенева ложные сведения о том, что выделенных университетом средств не хватило, и ему пришлось потратить из личных сбережений более 1,3 млн рублей. На самом деле деньги были выделены в полном объеме, а команда успешно выступила.

Доверившись подсудимому, ректор согласился возместить якобы понесенные затраты. Для этого злоумышленник оформил фиктивные договоры с тремя подставными лицами, включая свою мать, на общую сумму около 1,5 млн рублей. Фактически никакие услуги по этим договорам не оказывались, а полученные деньги через посредников переводились на счет самого капитана команды. Общий ущерб университету с учетом налогов и страховых взносов превысил 1,7 млн рублей.

В суде подсудимый полностью признал вину, раскаялся и добровольно возместил причиненный ущерб. Суд учел смягчающие обстоятельства — наличие малолетнего и несовершеннолетнего детей, явку с повинной, активное способствование расследованию, а также положительные характеристики, и назначил наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн рублей.

ИА “Орелград”