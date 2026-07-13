Администрация Орла взяла в кредит 315 млн рублей для погашения долгов

13.7.2026 | 8:55 Новости, Экономика

На электронный аукцион поступила лишь одна заявка.

ИА “Орелград”

Администрация города Орла заключила контракт с ПАО «Сбербанк России» на открытие невозобновляемой кредитной линии в размере 315 млн рублей. Соответствующий договор подписан 10 июля.

Средства предназначены для погашения муниципальных долговых обязательств и финансирования дефицита бюджета города. Кредит предоставляется сроком до 365 дней. Цена контракта составляет 52 762 500 рублей, следовательно,  процентная ставка – 16,75% годовых.

По состоянию на начало июня 2026 года объем муниципального долга города Орла составил 2,31 млрд рублей. Коммерческие кредиты банков – 22% от общей суммы:  АО «Т-Банк» — 192,7 млн рублей под 17,5% годовых, срок погашения — ноябрь 2026 года;  ПАО «Сбербанк» — 315 млн рублей под 19,37% годовых, срок погашения — декабрь 2026 года. Бюджетные ссуды из областного бюджета  — 78%. Погашение предусмотрено на долгосрочный период – до 2035 года включительно.  Муниципальных ценных бумаг, иностранных кредитов и выданных гарантий у города нет. Просрочек по обязательствам, судя по выписке из муниципальной долговой книги города Орла по состоянию на 01.06.2026 года, не зафиксировано.

ИА “Орелград”


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