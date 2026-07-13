В Орловской области за квартал введены в эксплуатацию два новых многоквартирных дома

403 квартиры.

Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области опубликовало реестр разрешений на ввод в эксплуатацию жилых зданий, выданных во втором квартале 2026 года. За этот период в регионе официально введены в строй два МКД общей площадью более 31 тысячи квадратных метров.

Первый объект – ЖК «Династия» на бульваре Молодежи в Орле. Застройщик — ООО «СЗ «Орелстрой-7». Разрешение на ввод выдано 27 мая 2026 года. Общая площадь объекта по проекту — 18 473,3 кв. м, общая площадь жилых помещений — 13 126,1 кв. м. В доме 230 квартир.

Второй объект под Орлом – в микрорайоне «Первый». Застройщик — ООО «СЗ Технострой 3». Разрешение выдано 25 июня 2026 года. Объект расположен по адресу: Образцовское сельское поселение, деревня Образцово, бульвар Героев, д. 5. Это многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными офисными помещениями. Общая площадь по проекту — 12 996,3 кв. м, площадь жилых помещений — 7 796,4 кв. м. Количество квартир — 173.

Минстроем России в 2026 году для Орловской области установлен плановый показатель «Объем жилищного строительства» в размере 330 тыс. кв. м жилья. Основной ввод объектов планируется на четвертый квартал текущего года, подчеркивали в правительстве региона.

ИА “Орелград”