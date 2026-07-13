Орловские «Алые паруса» пока не дождались инвестора

13.7.2026 | 10:33 Новости, Образование

Возрождение лагеря пока под вопросом.

Фото: allyi-parusa.ucoz.com

Об этом на совещании в областной администрации рассказала глава Департамента образования Орловской области Татьяна Патова. У чиновницы поинтересовались текущей судьбой проекта по возрождению лагеря.

«Лагерь «Алые паруса» у нас не существует с 2018 года. Есть филиал Крутовской школы-интерната», – уточнила Патова.

Затем она рассказала, что решение по вложению частных средств в данный проект пока всё ещё не принято.

«Работали с инвесторами, есть расчёты, есть макет. Ну, ждём инвесторов ещё», – пояснила глава профильного департамента.

ИА «Орелград»


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