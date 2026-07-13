Производственная фирма «РИО» узаконила самовольный гараж

Ответчиком по иску стало управление муниципального имущества города Ливны Орловской области.

Арбитражный суд Орловской области принял решение по иску ООО ПКФ «РИО» о признании права собственности на двухэтажный гараж площадью 683,2 кв. м в переулке Октябрьском.

Здание гаража было возведено фирмой «РИО» в 1999 году хозяйственным способом на земельном участке, предоставленном в постоянное (бессрочное) пользование для производственных целей. Однако разрешение на строительство получено не было, а в 2026 году Управление градостроительства отказало компании в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В связи с этим строение обладало признаками самовольной постройки, и компания обратилась в суд для признания права собственности.

Суд изучил все обстоятельства дела и пришел к выводу, что иск подлежит удовлетворению, поскольку были соблюдены все необходимые условия. Земельный участок у истца на законном праве и имеет разрешенное использование — для производственных целей, что допускает строительство такого объекта. Согласно заключению строительно-технической экспертизы, гараж находится в работоспособном состоянии, соответствует строительным, противопожарным, экологическим и градостроительным нормам, не нарушает права третьих лиц и не создает угрозы жизни и здоровью людей.

Суд также отметил, что ответчик управление муниципального имущества и администрация города Ливны не возражали против удовлетворения иска, а сам гараж числится на балансе предприятия с 1999 года и используется в производственных целях.

ИА “Орелград”