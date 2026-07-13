Художественная школа странно потратила почти 3,5 миллиона рублей

Нарушения в учреждении выявила проверка КСП.

Контрольно-счетная палата города Орла обнародовала итоги проверки МБУДО «Орловская детская художественная школа № 1». Аудиторы оценили эффективность и целевое расходование субсидий, выделенных школе на выполнение муниципального задания в 2025 году и первом полугодии 2026 года. Также проверялось использование муниципального имущества. Общая сумма выявленных нарушений превысила 3,4 миллиона рублей.

Из них 1,5 миллиона составили неправомерные траты. Как следует из отчета КСП, в эти расходы проверяющие включили завышение компенсационных выплат на 1,015 миллиона рублей, стимулирующие выплаты за выполнение прямых должностных обязанностей – на 103,7 тысячи рублей, «стимулирующие выплаты за выполнение должностных обязанностей других работников учреждения, а также при их искусственном создании» – еще на сумму 372,6 тысячи рублей.

Неэффективное расходование МБУДО «Орловская детская художественная школа №1» средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания КСП оценила в размере 1,945 миллиона рублей. В категорию неэффективных трат попали почти 190 тысяч рублей, потраченные на необоснованно, по мнению аудиторов, включенную в штатное расписание должность. Оплата труда сотрудника, чья работа не связана с муниципальными услугами, составила 445,5 тысячи рублей, оплата труда штатных охранников при наличии договоров с частными охранными организациями составила еще 752,5 тысячи рублей.

Кроме того, проверяющие выявили двойные стимулирующие выплаты по одному и тому же основанию в одном месяце, а это еще 356,8 тысячи рублей. По итогам проверки в адрес директора художественной школы и начальника управления культуры администрации города Орла направлены представления с требованием принять меры к устранению нарушений и привлечению виновных к ответственности. Отчеты о результатах проверки КСП направила в Орловский городской Совет, мэру и прокурору Заводского района областного центра.

ИА “Орелград”