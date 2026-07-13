В райцентре Орловщины сбили ребёнка

Пострадавший госпитализирован.

Авария произошла накануне в 12 часов 30 минут в Залегощи, у дома по улице Ленина, 29. Здесь проходит трасса «Орёл — Новосиль — Ефремов».

Как рассказали в ГАИ Орловской области, «Лада Гранта» двигалась со стороны областного центра в сторону соседнего региона. Ей управлял 37-летний водитель.

В этот момент проезжую часть попытался пересечь мальчик 2017 года рождения. Ребёнок делал это в неустановленном месте, причём пешеходный переход находился не только рядом, но и в зоне его видимости.

Автомобиль сбил мальчика. Его госпитализировали с телесными повреждениями.

ИА «Орелград»