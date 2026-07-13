Орловские следователи победили на спартакиаде ЦФО

13.7.2026 | 12:40 Новости, Спорт

Теперь им предстоит выступление во всероссийском финале.

Фото: vk.com/sledcom57

Команда СУ СКР по Орловской области приняла участие в окружной спартакиаде. Соревнования проходили в Калуге. В различных спортивных дисциплинах состязались сотрудники ведомства из разных регионов ЦФО.

В итоге орловцы заняли первое место в командном зачёте. Это произошло уже не в первый раз.

Известно, что сотрудники СКР состязались в футболе, баскетболе и волейболе, настольном теннисе, плавании, лёгкой атлетике, а также в шахматах. Победа не стала для орловцев лёгкой, но представителям нашего региона удалось добиться высшего результата.

ИА «Орелград»


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