Орловские следователи победили на спартакиаде ЦФО

Теперь им предстоит выступление во всероссийском финале.

Команда СУ СКР по Орловской области приняла участие в окружной спартакиаде. Соревнования проходили в Калуге. В различных спортивных дисциплинах состязались сотрудники ведомства из разных регионов ЦФО.

В итоге орловцы заняли первое место в командном зачёте. Это произошло уже не в первый раз.

Известно, что сотрудники СКР состязались в футболе, баскетболе и волейболе, настольном теннисе, плавании, лёгкой атлетике, а также в шахматах. Победа не стала для орловцев лёгкой, но представителям нашего региона удалось добиться высшего результата.

ИА «Орелград»