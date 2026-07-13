Не все дворовые траты в Орле оказались эффективными

Сотни тысяч рублей были потрачены впустую.

Контрольно-счетная палата города Орла проверила целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Проверка охватила 2025 год и текущий период 2026 года. Как следует из отчета КСП, в 2025 году в Орле было благоустроено 33 дворовые территории многоквартирных жилых домов, а на 2026 год запланировано благоустройство еще 20 объектов.

В ходе проверки городские аудиторы выявили ряд нарушений и недостатков. Особое внимание они обращают на неэффективное использование бюджетных средств, оцененное ими в размере 613,5 тысячи рублей. По сути, эти деньги оказались потрачены впустую из-за невыполнения работ по муниципальной программе в 2025 году. Кроме того, при благоустройстве десяти дворовых территорий подрядные организации нарушили сроки выполнения и сдачи работ.

По итогам проверки были выявлены и другие недостатки, о которых КСП не стала публично распространяться. Но они также требуют внимания. Контрольно-счетная палата уже направила представление начальнику МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» с требованием принять меры по устранению нарушений, недопущению их в будущем и привлечению виновных должностных лиц к ответственности.

В КСП добавили, что отчет о результатах контрольного мероприятия направлен также в Орловский городской Совет народных депутатов, мэру города Орла, начальнику управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла. Материалы проверки направлены и прокурору Советского района города Орла для сведения и принятия мер реагирования, в случае необходимости.

ИА “Орелград”