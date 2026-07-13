В «Организаторе перевозок» высказались по проблемам с топливом

13.7.2026 | 11:05 Новости, Транспорт

Глава орловского учреждения утверждает, что ситуация не сказалась на работе маршруток.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Напомним, «Организатор перевозок» отвечает за автобусы, которые обслуживают межмуниципальные «трёхзначные» маршруты.

Глава учреждения Владимир Злобин высказался по данной теме на сегодняшнем совещании в областной администрации, отвечая на соответствующий вопрос губернатора Андрея Клычкова.

«Абсолютное большинство автобусов работает на газомоторном топливе. Бензин используется как резервное топливо на некоторых автобусах. И по дизелю всего несколько автобусов у нас работает», – пояснил он.

Также Злобин рассказал, что некоторые проблемы всё же имели место: «Были у нас вопросы от перевозчиков. Профильный департамент нам их оперативно помог решить. Но эти вопросы были не системные, просто взаимное недопонимание водителя и оператора на АЗС».

«Держите на контроле», – отреагировал губернатор. Также Андрей Клычков указал, что нельзя допускать повторение ситуаций, когда автобус «использовали как канистру», а уже выявленные подобные факты должны «иметь свои последствия».

ИА «Орелград»


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