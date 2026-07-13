В «Организаторе перевозок» высказались по проблемам с топливом

Глава орловского учреждения утверждает, что ситуация не сказалась на работе маршруток.

Напомним, «Организатор перевозок» отвечает за автобусы, которые обслуживают межмуниципальные «трёхзначные» маршруты.

Глава учреждения Владимир Злобин высказался по данной теме на сегодняшнем совещании в областной администрации, отвечая на соответствующий вопрос губернатора Андрея Клычкова.

«Абсолютное большинство автобусов работает на газомоторном топливе. Бензин используется как резервное топливо на некоторых автобусах. И по дизелю всего несколько автобусов у нас работает», – пояснил он.

Также Злобин рассказал, что некоторые проблемы всё же имели место: «Были у нас вопросы от перевозчиков. Профильный департамент нам их оперативно помог решить. Но эти вопросы были не системные, просто взаимное недопонимание водителя и оператора на АЗС».

«Держите на контроле», – отреагировал губернатор. Также Андрей Клычков указал, что нельзя допускать повторение ситуаций, когда автобус «использовали как канистру», а уже выявленные подобные факты должны «иметь свои последствия».

ИА «Орелград»